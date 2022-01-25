Появился свежий прогноз погоды: ожидаются морозы до -22 градусов, и это еще не все.

Как передает Politeka.net, синоптики предупредили об опасных погодных условиях. Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

Согласно прогнозу, в западных областях ночью 25 января ожидается сухая погода, а днем будет небольшой мокрый снег, температура будет довольно низкой, ночью 12-17 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла (в Карпатах ночью 17-22 градуса, днем 6-11 градусов мороза).

На остальной территории Украины за исключением Севера 25 января прогнозируют небольшой снег. Температура опустится до 8-13 градусов мороза, на юге и юго-востоке будет теплее - 4-9 градусов мороза, днем 2-7 градусов мороза.

Отмечается, что на дорогах страны местами гололедица. Ветер северный с переходом в западных и северных областях на юго-западный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве 25 января ожидается без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 9-11 градусов, днем 5-7 градуса мороза.

Украинцев предупредили, что 25 января в Карпатах сохранится значительная снеголавинная опасность (3-й уровень).

Отметим, что 23 января лавина сошла на горе Плай в Закарпатской области, в результате чего было травмировано два человека.

Также сообщается, что 25 января на участке Днестра Галич – верховья Днестровского водохранилища ожидается интенсивное образование шуги, местами установки ледостава, при этом возможно формирование зажоров льда с резким колебанием уровней воды.

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