Настоящая зима с лютыми морозами вступила в свои права на тарритории Украины, температура воздуха буквально опустилась до 23 градусов ниже нуля.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост на официальной странице в Facebook и опубликовал красочное фото.

Так, на горе Поп Иван Черногорский, где расположена станция карпатских спасателей, зафиксировали понижение температуры воздуха. В горах ударили лютые морозы, а столбчики термометра показали 23 градуса с отметкой минус. Порывы ветра - 10 метров в секунду.

Пользователи сети порадовались зимней сказке, которую увидели на фото спасателей и оставили теплые комментарии под публикацией. Многие посочувствовали спасателям, которым приходится пребывать на таком сильном морозе, а также интересовались, как они там греются.

"Снежный замок", "Как же красиво", "Отчаянные -23° на вершине, не самые легкие условия!", "А можно фото, того кто показывает нам эту красоту и величие", "Холодом повеяло с фото ) Красота и величие на одном кадре", - писали украинцы в комментариях, восхищаясь силой и красотой зимней природы.

Напомним, снегопады разделят Украину на две половины.

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