В городе Анталья на юге Турции впервые за 29 лет выпал снег - вместо горячего песка на пляжах и коктейлей у бассейнов туристы окунулись в зимнюю сказку.

Снегопад в Анталье по местному времени начался ночью 25 января. Вместо того, чтобы спать местные жители выбежали на улицы, чтобы заснять необычную аномалию, передает издание Hurriyet.

В последний раз такой сильный снегопад в Анталии был зафиксирован 7 января 1993 года, высота снежного покрова тогда составила 5 см.

Отметим, что ряд городов в Турции укутан снегом. Сильный снегопад парализовал движение в крупнейшем городе страны, Стамбуле. По этой причине выезд личных автомобилей был временно запрещен.

Накануне представители метеорологического департамента объявили, что снегопад будет идти с перерывами в течение всей ночи, а температура будет колебаться от 0 до минус 4 градусов.

Пользователи делятся кадрами и обсуждают природную стихию.

"Вот это да! Экзотика в Турции!"

"Была в Стамбуле с 6 по 9 января, погода была чудесная, даже не верится, что сейчас там снег. А в Анталии это просто анамалия"

"Все же это аномалия! И людям дискомфорт, и растения с животными могут пострадать от холода. Поэтому пусть быстрее всё растает!"

"Реальность поражает~пальмы в снегу, пар от теплого бассейна - чудо погода, аномалия, новые ощущения..."

"Очень необычно и красиво! Я сейчас в Стамбуле и тут уже третий день снег. Очень много снега!!!!!! Прям буран"

Напомним, что в Одессе наблюдают аномалию в начале января, кадры: "на деревьях распустились..."

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