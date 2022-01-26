Как сообщает Politeka.net, православные украинцы 27 января чтят память святой Нины. Она была грузинской просветительницей, наиболее известной своими добрыми делами наравне с апостолами.
История праздника 27 января
Нина родилась в христианской семье. Ее отец Завулон был родственником великомученика Георгия, а мама Сусанна являлась родной сестрой Иерусалимского Патриарха.
Римский император Диоклетиан организовал гонения христиан, потому Нине пришлось бежать из родного города. Вместе с девушками-христианками она прибыла на территорию Армении. Об этом узнал царь и написал царю Тиридат письмо, в котором рассказал о беглянках.
Ани Лорак покрасовалась на отдыхе в корсете с чересчур глубоким вырезом: «Настоящая дива»
Сердца молодой пары остановились в один день, их тела нашли в квартире: что известно о трагедии
Сразу в трех странах исчезло электричество: не работают метро и светофоры, отменяются рейсы, нет воды
Найдено тело молодого сына известного актера, что известно о трагедии: "Переполнены горем..."
Никитюк разоткровенничалась, почему покинула проект "Орел и Решка": "Я ушла, потому что мы..."
Тиридат не спешил их казнить, ведь среди христианок увидел девушку необычной красоты. Он решил завладеть ею, но получил отказ. Из-за этого царь пришел в гнев и приказал убить всех дев. Спаслась лишь Нина, которая бежала в Иверию, где до конца жизни проповедовала христианство.
Бог наказал царя Армении. Тиридат заболел тяжелой нервной болезнью и был на грани безумия. Исцелил его Григорий Просветитель. После выздоровления Тиридат поверил в силу христианской веры, крестился сам и крестил свой народ в 301 году.
Традиции и обычаи 27 января
Наши предки по-особенному относились к домашнему скоту и 27 января верили, что в день Нины коровье молоко обладает особыми свойствами. Словно оно может потушить пожар и вылечить ожоговые раны на человеческом теле.
Наши предки верили, что животные обязательно отблагодарят хозяев хорошим удоем. Даже в приданое дочерям родители часто давали именно коров. Поэтому убивать скот можно было только в особых случаях.
Запреты 27 января
Ни в коем случае нельзя повышать голос в этот день, не говоря уже о крупных ссорах и скандалах. Верили, что тогда конфликтующие еще долго не смогут помириться.
Не рекомендуется стричься и краситься 27 января. В противном случае от нового образа может отвернуться удача.
Нельзя 27 января выносить мусор, ведь можете вынести свое счастье.
Напомним, о дне Ермила и Стратоника: как избавиться от болезней в этот праздник, главные традиции и запреты.
Как Politeka писала, день Василия Кесарийского: что категорически нельзя делать.
Также Politeka рассказывала, о дне Анисии Солунской: что может принести беды в этот праздник.