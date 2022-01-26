Равноапостольная Нина, согласно историческим преданиям с юных лет стремилась служить Господу, и за свою жизнь обратила множество своих соотечественников в христианскую веру.

Как сообщает Politeka.net, православные украинцы 27 января чтят память святой Нины. Она была грузинской просветительницей, наиболее известной своими добрыми делами наравне с апостолами.

История праздника 27 января

Нина родилась в христианской семье. Ее отец Завулон был родственником великомученика Георгия, а мама Сусанна являлась родной сестрой Иерусалимского Патриарха.

Римский император Диоклетиан организовал гонения христиан, потому Нине пришлось бежать из родного города. Вместе с девушками-христианками она прибыла на территорию Армении. Об этом узнал царь и написал царю Тиридат письмо, в котором рассказал о беглянках.

Тиридат не спешил их казнить, ведь среди христианок увидел девушку необычной красоты. Он решил завладеть ею, но получил отказ. Из-за этого царь пришел в гнев и приказал убить всех дев. Спаслась лишь Нина, которая бежала в Иверию, где до конца жизни проповедовала христианство.

Бог наказал царя Армении. Тиридат заболел тяжелой нервной болезнью и был на грани безумия. Исцелил его Григорий Просветитель. После выздоровления Тиридат поверил в силу христианской веры, крестился сам и крестил свой народ в 301 году.

Традиции и обычаи 27 января

Наши предки по-особенному относились к домашнему скоту и 27 января верили, что в день Нины коровье молоко обладает особыми свойствами. Словно оно может потушить пожар и вылечить ожоговые раны на человеческом теле.

Наши предки верили, что животные обязательно отблагодарят хозяев хорошим удоем. Даже в приданое дочерям родители часто давали именно коров. Поэтому убивать скот можно было только в особых случаях.

Запреты 27 января

Ни в коем случае нельзя повышать голос в этот день, не говоря уже о крупных ссорах и скандалах. Верили, что тогда конфликтующие еще долго не смогут помириться.

Не рекомендуется стричься и краситься 27 января. В противном случае от нового образа может отвернуться удача.

Нельзя 27 января выносить мусор, ведь можете вынести свое счастье.

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