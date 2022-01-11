У народному календарі цей день названий Анісся Зимова, Порізуха, а все тому що наші предки 12 січня різали гусей і свиней до Васильєва вечора.

Politeka.net розповість про історію важливого церковного свята 12 січня, особливі прикмети дати, головні традиції та основні заборони цього дня.

Історія свята

12 січня православна церква вшановує пам'ять християнської Святої Анісії Солунської, яка постраждала за віру при імператорі Максиміліані. Проживала мучениця в християнській родині в грецькому місті Салоніки. Після смерті батьків вона роздала майно бідним, а своє життя проводила в пості і молитві.

Які традиції на свято

Святій мучениці молилися ті, хто хворів шлунком. Вірили, що вона обов'язково допоможе.

За старих часів на Анісію ходили в гості до родичів і друзів, влаштовувалися пишні бенкети.

Якщо в родині хтось захворів, то можна провести ритуал для його одужання. Потрібно вийти на перехрестя і голосно сказати ім'я хворої людини.



Що не можна робити

Не можна шити і прясти, тому що це принесе нещастя.

Вживати їжу з сіллю - до проблем зі здоров'ям.

Не варто піднімати речі на перехресті, інакше покличете на себе біду.

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день



Якщо на Анісію горобець голосно цвірінькає – чекайте швидкої відлиги.

Вважається, що якщо на Анісію дме вітер з півдня, то весь рік буде врожайним, а літо – теплим.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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