Как сообщает Politeka.net, 28 января, православные христиане чтят память Павла Фивейского – первого христианского монаха и отшельника, который, по преданию, прожил 113 лет.
История праздника 28 января
Как гласят церковные предания, Павел родился в Египте, в городе Фивы. Во время гонений императора Деция в III веке преподобный узнал, что родственник намерен рассказать язычникам о том, что он исповедует христианство, потому ушел в пустыню и поселился в пещере. Согласно легендам, вороны приносили ему финики и хлеб. 91 год прожил святой в молитвах, и незадолго до кончины состоялась его встреча с преподобным Антонием, который с ним остался вплоть до смертного часа.
Святой Павел за свою жизнь не основал ни одной обители, однако его называют отцом православного монашества.
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Традиции и обычаи праздника
Наши предки 28 января молились о богатом урожае льна. Если в этот день родился ребенок, ему в колыбель нужно было положить пучок льна. Младенца наряжали в льняную рубашку. Взрослый, который отмечает день рождения, также должен был надеть льняное, чтобы весь год не знать печалей и быть счастливым.
Запреты, чего нельзя делать 28 января
Также в народе 28 января – День колдунов. Именно поэтому в Павлов день советуют остерегаться порчи и сглаза. Поэтому люди пытались носить с собой обереги и не ходили в гости, а также стучали по дереву.
Нельзя в этот день выходить на улицу голодным. В противном случае могут начаться проблемы со здоровьем.
Лучше в этот четверг не обсуждать глобальные планы на будущее. Особенно если они касаются переезда, женитьбы и прочих серьезных шагов. Можно сильно прогадать.
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