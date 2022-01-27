Певица опубликовала пост, посвященный экс-супругу, в котором выразила свое соболезнование, а его друг рассказал детали трагедии.

27 января ушел из жизни юрист и бывший супруг певицы Марии Бурмаки Дмитрий Небесийчук. Печальное известие сообщила его экс-супруга в Facebook.

Певица опубликовала пост, посвященный экс-супругу, в котором выразила свое соболезнование.

"Дважды мы женились, дважды расходились. Никто не знает, как правильно было. Был человеком тяжелым, настоящим гуцулом. Но он очень много сделал хорошего. Очень многим людям. Вечная память. Встретимся уже, Димочка, на небесах. Пусть душа твоя покоится в мире", – написала Мария Бурмака.

О причине смерти Небесийчука рассказал его друг нардеп Николай Княжицкий.

Трагедия произошла в селе Ильцы Верховинского района Ивано-Франковской области. Мужчина трагически погиб во время пожара в собственном доме, сгорев заживо. По словам Княжицкого, Дмитрий был прекрасным юристом, основал одну из первых в Киеве частных юридических фирм.

Стоит отметить, что Бурмака вышла замуж за Небесийчука в 1993 году, родила от него дочь Ярину. Они развелись в начале 2000-х.

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