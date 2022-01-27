Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что в Украине вскоре будет до 60 тысяч заболевших ковидом в сутки.

По словам Радуцкого, уже cо следующей недели в Украине будет до 60 тысяч заразившихся коронавирусом в сутки.

"Минздрав прогнозирует, что уже на следующей неделе число выявленных новых больных за сутки может составить до 60 тысяч человек. А в течение февраля новым штаммом "Омикрон" могут переболеть около 1 млн украинцев. Спад заболеваемости, скорее всего, начнётся во второй половине марта", - сообщил Радуцкий.

Нардеп отметил, что "Омикрон" у вакцинированных не вызывает тяжелые осложнения, но более уязвимы к этому штамму вируса дети.

Ранее сообщалось, что В Украине за прошлые сутки зафиксировали более 30 тысяч новых заболевших коронавирусом - еще одна украинская область попала в "красную" зону карантина.

Так, 26 января был зафиксирован абосолютный реконд по заболеваемости - 32 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни: из них детей – 4 847, медработников – 797.

За прошлые сутки госпитализировано 3 016 человек, не смогли справиться с болезнью 154 украинца и выздоровели 5 237 человек.

Сегодня, 27 января, Ровенская область перешла в "красную" зону карантина. Посещать общественные учреждения теперь можно с лишь с сертификатом о вакцинации или отрицательным тестом на ковид.

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