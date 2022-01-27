Пока хищник был маленький, он рычал за забором, тогда местные жители молчали. Но потом лев начал убегать от хозяина.

Несколько месяцев жители прикарпатского села Старуня живут в страхе – по соседству с ними, на обычном дворе поселился 1,5-летний лев. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Пока хищник был маленький, он рычал за забором. Люди молчали. Но потом лев начал убегать от хозяина. Зверя видели в поле, на заправке и возле кафе в деревне.

Хозяин животного, его выгуливает просто, держа на обычном поводке. Животное мужчина держит на старом складе, и время от времени выгуливает его.

Люди боятся, что однажды хозяин не удержит 160 килограммовое животное и лев Рома побежит по селу. Жители села уже вызывали и участкового, и полицию, но это ничего не дало.

Мужчина рассказывает, что купил его на Киевщине еще котенком. Так животное спасли от смерти.

"Вы не видели, в каких условиях он был. Ему было около полутора месяцев, но у него был страшный, дикий крик. Он не становился на задние лапы, у него не было зуба. Видно, что его били, потому что у него шрамы”, – рассказывает владелец животного Андрей Сидорук.

Хищника откормили и вылечили. Ветеринарный паспорт у него есть. А вот разрешение на содержание мужчина хочет изготовить тогда, когда будет вольер. Без соответствующих условий законодательство запрещает держать хищное животное.

Напомним, бойцовский пес держит в страхе весь район.

Как Politeka писала, разъяренные бойцовские псы напали на троих детей, фото.

Также Politeka рассказывала, выгул собак без намордников закончился трагедией, фото.