Несколько месяцев жители прикарпатского села Старуня живут в страхе – по соседству с ними, на обычном дворе поселился 1,5-летний лев. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Пока хищник был маленький, он рычал за забором. Люди молчали. Но потом лев начал убегать от хозяина. Зверя видели в поле, на заправке и возле кафе в деревне.
Хозяин животного, его выгуливает просто, держа на обычном поводке. Животное мужчина держит на старом складе, и время от времени выгуливает его.
Люди боятся, что однажды хозяин не удержит 160 килограммовое животное и лев Рома побежит по селу. Жители села уже вызывали и участкового, и полицию, но это ничего не дало.
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Мужчина рассказывает, что купил его на Киевщине еще котенком. Так животное спасли от смерти.
"Вы не видели, в каких условиях он был. Ему было около полутора месяцев, но у него был страшный, дикий крик. Он не становился на задние лапы, у него не было зуба. Видно, что его били, потому что у него шрамы”, – рассказывает владелец животного Андрей Сидорук.
Хищника откормили и вылечили. Ветеринарный паспорт у него есть. А вот разрешение на содержание мужчина хочет изготовить тогда, когда будет вольер. Без соответствующих условий законодательство запрещает держать хищное животное.
Напомним, бойцовский пес держит в страхе весь район.
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