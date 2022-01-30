Российские СМИ сообщили о смерти знаменитого советского актера Леонида Куравлева. Артисту было 85 лет. В каждой роли Леонид Куравлев был ярким и неповторимым.
В начале января Куравлев оказался в Коммунарке, где у него был выявлен Covid-19. Усилиями медиков вирусную пневмонию удалось победить, однако актер все же так и остался нуждающимся в паллиативной помощи в связи с другим, неизлечимым заболеванием.
Свои последние дни легендарный артист провел в московском хосписе имени Миллионщиковой, куда доктора отправили его после перенесенной коронавирусной инфекции. Его организм не выдержал последствий коронавируса и он умер в хосписе.
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Зрители по сей день любят пересматривать популярнейшие советские фильмы, в которых снимался Леонид Вячеславович: «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Вий», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» и десятки других прекрасных работ.
В его героев зрители влюблялись, даже если Леонид Куравлев играл отпетых мошенников, при этом чертовски обаятельных и привлекательных.
Напомним, что ушел из жизни актер культовых фильмов, которые любят во всем мире.
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