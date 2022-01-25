Актор Вачик Мангасарян, найбільш відомий за роллю в серіалі "Агенти ЩИТа", помер у віці 78 років. Про це повідомляє Daily Mail. Його представники підтвердили, що актор помер від ускладнень Covid-19 в Бербанку, штат Каліфорнія.

"Ми запам'ятаємо його не тільки як відмінного актора, але і хорошу людину, яка завжди могла підтримати і ніколи не кидала в біді. Ми вдячні за те, що ти завжди був поруч з нами. Спочивай з миром, зустрінемося на тій стороні", - йдеться в повідомленні його представників.

За походженням Вачик Мангассарян був вірменином, який народився в Ірані в 1943 році. У 1966 році у віці 23 років він переїхав до США. Перш ніж стати ветераном голлівудського кіно, Вачик встиг попрацювати офіціантом і навіть будівельником.

Вачик Мангассарян запам'ятався яскравою роллю Касіма Заглула в популярному супергеройському серіалі Агенти Щ. і. Т., який виходив з 2013 по 2020 роки і складається з 7 сезонів.

Також він знімався в популярному серіалі Морська поліція: Лос-Анджелес (2010-2019), Менталіст та інших.

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