Как сообщает Politeka.net, 1 февраля православные верующие чтят память преподобного Макария Великого (Макария Египетского), которого в народе называют Макар-весноуказчик.
История праздника 1 февраля
Макарий родился около 301 года в Египте. Когда его жена умерла, он начал изучать Священнок Писание. Позже не стало его родителей и Макарий остался один. Потому решил отречься от мирской жизни и посвятить себя Богу.
Макарий вырыл пещеру под своей келией и начал жить там отшельником. Иногда он проповедовал христианство. Неизвестно, как он стал настоятелем монастыря. По священным писаниям известно, что Макарий был примером христианской кротости, благочестия и смирения. Его мощи находятся в городе Амальфи, Италия.
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Традиции и обычаи праздника
В народе 1 февраля было принято ходить друг к другу в гости и делиться интересными историями за чаем. Также особое внимание уделяли печи. Было необходимо затопить печь так, чтобы сразу загорелись все поленья - это сулило счастье на весь год.
Надо запомнить сон, который приснился на Макария. Сновидения предвещают благополучие.
Запреты, чего нельзя делать 1 февраля
- Не нужно обрезать волосы иначе с ними уйдет и удача.
- Не надо сегодня надевать темные вещи - можете обрести неприятности.
- Нельзя выполнять тяжелую работу, иначе весь год придется тяжело работать.
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