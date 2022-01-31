Доброта и щедрость Говарда Хессемана сравнялись с его влиянием и восхищением для поколений актеров и импровизационной комедии по всему миру.

Американский актер, дважды номинант на премию "Эмми", звезда сериала "Доктор Хаус" и комедии "Полицейская академия" Говард Хессеман ушел из жизни в возрасте 81 года. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Гессеман умер в субботу 29 января в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе от осложнений после операции на толстой кишке, которую он впервые перенес прошлым летом. Об этом сообщила его жена, актриса и преподаватель актерского мастерства Кэролайн Дюкрок.

"Он был новаторским талантом, другом на всю жизнь и давним клиентом, чья доброта и щедрость сравнялись с его влиянием и восхищением для поколений актеров и импровизационной комедии по всему миру"– поделился менеджер актера Робби Касс.

Снимался в таких популярных телепроектах, которые полюбили украинцы, как "Староста класса", "Доктор Хаус", "Скорая помощь", "Обмани меня" и "Шоу 70-х". В популярной комедии "Полицейская академия 2: Их первое задание" сыграл роль капитана Пита Лассарда.

Актер был дважды номинирован на премию Эмми. У актера осталась вдова актриса Каролин Дюкрок, на которой он был женат с 1989 года.

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