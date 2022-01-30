Російські ЗМІ повідомили про смерть знаменитого радянського актора Леоніда Куравльова. Артисту було 85 років. У кожній ролі Леонід Куравльов був яскравим і неповторним.
На початку січня Куравльов опинився в Комунарці, де у нього був виявлений Covid-19. Зусиллями медиків вірусну пневмонію вдалося перемогти, проте актор все ж так і потребував паліативної допомоги у зв'язку з іншим, невиліковним захворюванням.
Свої останні дні легендарний артист провів у московському хоспісі імені Мільйонщикової, куди доктора відправили його після перенесеної коронавірусної інфекції. Його організм не витримав наслідків коронавірусу і він помер в хоспісі.
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Глядачі донині люблять переглядати найпопулярніші радянські фільми, в яких знімався Леонід В'ячеславович: «Афоня», «Іван Васильович змінює професію», «Вій», «Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо» і десятки інших прекрасних робіт.
У його героїв глядачі закохувалися, навіть якщо Леонід Куравльов грав відчайдушних шахраїв, при цьому неймовірно чарівних і привабливих.
Нагадаємо, що пішов з життя актор культових фільмів, які люблять у всьому світі.
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