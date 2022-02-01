Февраль придет в Украину с небольшими ночными морозами, однако осадков в большинстве областей не ожидается.

Прогнозом на 1 февраля поделилась в своем Телеграм-канале синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в первый день нового месяца украинцам не стоит ждать существенных осадков. Небольшой снег может пройти только в Карпатах и в ближайших к горам западных областях, а также на Сумщине. Небольшой дождь также пройдет в Одесской области.

Ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 м/с.

Также синоптик предупредила, что на дорогах страны ожидается гололедица.

В Киеве 1 февраля ночью температура опустится до -5 градусов, а днем ожидается от 0 до -2 градусов. Осадков в столице не предвидится.

Диденко также предупредила, что уже 4-5 февраля в Украину ненадолго ворвутся умеренные морозы.

В свою очередь, синоптики Укргидрометцентра сообщают, что во вторник ночью в среднем по стране ночью ожидается от -6 до -2 градусов, а днем – от -2 до +3. Теплее всего днем будет в южных областях, где воздух прогреется до +4…+8 градусов.

Также синоптики предупреждают, что на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей сохранится значительная снеголавинная опасность в связи с вьюгами. Туристам советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Напомним, синоптики рассказали киевлянам, какой будет погода в начале недели в столице.

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