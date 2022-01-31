Согласно данным Укргидрометцентра, во вторник, 1 февраля в Украине ожидается преимущественно ясная погода. Ночью небольшой снег, а днем - мокрый снег, пройдет на Западе. Немного присыпет на Сумщине, а в Одесской области ожидается дождь. На остальной части страны иногда будет показываться солнышко.
Столбики термометров в светлое время суток не поднимутся выше 2 градусов и не опустятся ниже -1 (в Крыму, традиционно, теплее всего, здесь будет +7...+9). Ночью ударит мороз до -5...-7 (на Востоке чуть меньше, до -3, и в Крыму около нуля).
В Киеве февраль начнется свежей погодой – ночью до 5 мороза, днем 0-2 градуса ниже нуля. Серьезных осадков не намечается.
Известный синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о гололедице на дорогах, которая ожидается завтра.
"Осторожно, опасно": 50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте впечатлила видом на новом фото
Оборвалась жизнь создательницы "Чебурашки" и других героев советских мультиков: "Горькая весть"
Остановилось сердце легендарного Леонида Куравлева: первые подробности трагедии
Украину всколыхнула расправа над семьей, тела супругов найдены в машине: первые детали и фото
3-летняя Лиза потерялась под Киевом, ищут родителей: «Возможно, кто-то узнает"
Кроме того, к середине недели в Украину вернутся сильные морозы, 2-3 февраля столбики термометров местами опустятся до -10, под ударом Север и Восток.
Отметим, наши предки верили, если 1 февраля метель, то весь месяц будет холодный и снежный; если сильный мороз - лето будет жарким; ночью на небе много звезд, значит, и зима будет долго продолжаться; 1 февраля солнечный день - весна рано придет.
Напомним, что метели и шквальный ветер обрушатся на Украину, объявлен I уровень опасности: где ждать непогоды
Как сообщала Politeka, непогода обрушится на Украину, мокрый снег атакует с новой силой: к чему готовиться
Также Politeka писала, украинцев предупредили о погодной опасности, срочное сообщение ГСЧС: "Призывают воздержаться от..."