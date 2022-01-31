Погода во вторник, 1 февраля, позволит украинцам немного передохнуть от недавних снегопадов - однако, следом за оттепелью придет другая угроза.

Согласно данным Укргидрометцентра, во вторник, 1 февраля в Украине ожидается преимущественно ясная погода. Ночью небольшой снег, а днем - мокрый снег, пройдет на Западе. Немного присыпет на Сумщине, а в Одесской области ожидается дождь. На остальной части страны иногда будет показываться солнышко.

Столбики термометров в светлое время суток не поднимутся выше 2 градусов и не опустятся ниже -1 (в Крыму, традиционно, теплее всего, здесь будет +7...+9). Ночью ударит мороз до -5...-7 (на Востоке чуть меньше, до -3, и в Крыму около нуля).

В Киеве февраль начнется свежей погодой – ночью до 5 мороза, днем ​​0-2 градуса ниже нуля. Серьезных осадков не намечается.

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Кроме того, к середине недели в Украину вернутся сильные морозы, 2-3 февраля столбики термометров местами опустятся до -10, под ударом Север и Восток.

Отметим, наши предки верили, если 1 февраля метель, то весь месяц будет холодный и снежный; если сильный мороз - лето будет жарким; ночью на небе много звезд, значит, и зима будет долго продолжаться; 1 февраля солнечный день - весна рано придет.

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