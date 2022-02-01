Как сообщает Politeka.net, по церковному календарю 2 февраля верующие чтят память преподобного Евфимия Великого. Он обладал даром пророчества, изгонял бесов и исцелял людей от болезней.
История праздника 2 февраля
Евфимий родился в римской провинции Малой Армении, в городе Мелитена. В три года лишился отца и по просьбе матери был принят на воспитание епископом Мелитенским Отрием.
В возрасте двадцати восьми лет Евфимий отправился в паломничество в Иерусалим и после поклонения святыням отправился к местным отшельникам. Он начал жить с ними и выходил лишь по субботам. Там он исцелял людей от болезней. Евфимий даже исцелил сына арабского филарха, принявшего крещение с именем Петр.
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Традиции и обычаи праздника
В древности в это время ждали сильнейших морозов, потому что верили, что именно 2 февраля устанавливается наиболее холодная погода. По тому, каким будет день 2 февраля, пытались предсказать погоду на Масленицу.
Существовал обычай на Ефима гулять свадьбу. Дело в том, что после праздника начинался Масленица, а затем — Великий Пост. Поэтому тем, кто не женился в это время, приходилось ждать до Пасхи.
Запреты, чего нельзя делать 2 февраля
- Нельзя поднимать с земли мелочь и давать деньги в долг, иначе в течение трех лет будете жить в нищете.
- Старайтесь не петь и не грустить после захода солнца, чтобы избежать несчастья.
- Не перебирайте 2 февраля крупу, иначе будут конфликты.
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