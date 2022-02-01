Февраль решил испытать украинцев на прочность - одним придется доставать зонтики, другим кутаться потеплее, так как ударят сильные морозы.

Согласно данным Укргидрометцентра, в среду, 2 февраля, ожидается холодная и влажная погода. Осадки пройдут практически по всей территории, кроме шести областей, где будет облачно с кратковременными прояснениями (Винницкая, Одесская, Киевская, Черниговская, Сумская и Черкасская области).

На остальной части страны ожидаются дожди и мокрый снег, местами сильные. Ветер западный и юго-западный 5-10 метров в секунду.

Холоднее всего 2 февраля будет на Западе и Севере. Температура воздуха днем здесь будет от 0 до -3 градусов. Тогда как ночью ударят морозы до -8...-9.

В Центре в светлое время суток ожидается -1...+1, в темное время суток похолодает до -6.

На Востоке до 3 тепла днем и не ниже 2 мороза ночью.

На Юге днем обещают от 3 до 5 со знаком плюс (в Крыму до +9), ночью около нуля.

Отметим, среди наших предков существовало немало интересных примет касательно 2 февраля. Так в этот день смотрели, если: метель, значит на Масленицу будет такая же погода; светит солнце, весна будет теплой, а пасмурно, стоит ждать затяжных морозов; началась вьюга, значит она продлится еще неделю.

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