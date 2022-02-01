О смерти актера сообщило издание TMZ при этом причина смерти не называется. Роберт Уолл снимался в боевиках вместе с легендарным Брюсом Ли, а также с Чаком Норрисом. С последним они вместе тренировались, были близкими друзьями и партнерами по бизнесу.

В официальном заявлении семьи Уолла сказано, что он был «прекрасным мужем и отцом с добрым сердцем» и что смерть Роберта оставила в их сердцах пустоту, которую вряд ли получится теперь чем-то заполнить.

Роберт родился 22 августа 1939 года в Калифорнии, США. Он обучался боевым искусствам у знаменитых мастеров, а в 70-х годах он одержал победу на чемпионате США. У Роберта был черный пояс девятой степени по корейскому боевому искусству Тан Су До, основанному на каратэ.

Его талант после этого заметили режисеры и продюсеры, которые пригласили Роберта сняться в фильме. Так, Уолл впервые снялся в фильмах «Путь дракона» и «Выход дракона» с Брюсом Ли в главной роли. Актер был восхищен мастерством Роберта. Эти голливудские картины стали первыми, где показали сцены восточных единоборств.

На дальнейшем счету актера каскадера - порядка двадцати проектов: «Джонс - черный пояс», «Выход ниндзя», «Игра смерти», «Кодекс молчания", «Парный удар», «Кровь и кость», полтора десятка эпизодов «Крутого Уокера».

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