Кабмину поручено обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты об отмене призыва на срочную военную службу. Об этом свидетельствует указ №36, опубликованный на сайте президента Украины.

Президент постановляет правительству обеспечить подготовку и внести на рассмотрение парламентом законопроект относительно введения модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

Владимир Зеленский также подписал указ, которым утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих и проведение призывов на срочную военную службу в 2022 году.

Согласно документу, в 2022 году весенний призыв будет с апреля по июнь, осенний — с октября по декабрь. Призывные комиссии начнут работу с 1 апреля и 1 октября 2022 года, а подготовительные мероприятия должны начать на месяц раньше этих дат.

Напомним, о военном учете для женщин, в Минобороны изменили нашумевший приказ.

Как сообщала Politeka, в Минобороны посоветовали украинкам не торопиться с постановкой на воинский учет.

Также Politeka писала о призыве в 2022 году: когда начнется и кого из украинцев отправят в армию.