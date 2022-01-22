Міністерство оборони України розробило нову редакцію наказу про взяття на військовий облік жінок та направило його на погодження до Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України.

Міноборони залишило лише 14 спеціальностей і шість професій для жінок, які передбачають їх постановку на військовий облік, передає прес-служба оборонного відомства.

Для військової служби вирішили залишити професії зі сфери медицини, електроніки, зв'язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту. Остаточний список поки не узгоджений.

До цього йшлося про 35 професійних напрямів, що об'єднувало понад 200 спеціальностей.

Остаточний список пообіцяли затвердити після обговорення зі Службою безпеки, Міністерством внутрішніх справ і Службою зовнішньої розвідки.

Крім того, в новій редакції хочуть дозволити Генеральному штабу переглядати цей перелік у разі потреби.

Міністр оборони України Олексій Резніков роз'яснив ситуацію щодо застосування штрафів щодо жінок, які повинні стати на військовий облік згідно з наказом Міноборони від 11 жовтня 2021 року.

«Що стосується штрафів, то вони не можуть застосовуватися до жінок, спеціальності яких передбачають постановку на облік. Військовозобов'язані - це громадяни, які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Військовозобов'язаним людина стає тільки після постановки на військовий облік. Жодним нормативно-правовим актом не передбачені штрафи для жінок, які вперше стають на облік як військовозобов'язані. Тобто, ще раз: жінки стають військовозобов'язаними тільки після того, як стають на військовий облік і до моменту становлення на облік вони не є такими», — зазначив Олексій Резніков.

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