Лэнс Уолдроуп вышел покурить, потом вернулся в дом, некоторое время порезвился в видеоигры, а позже был обнаружен бездыханным в кровати.

В возрасте 30 лет не стало звезды реалити-шоу канала Discovery "Самогонщики" (Moonshiners) Лэнса Уолдроупа. Об этом сообщает издание TMZ.

Лэнс Уолдроуп вышел покурить, потом вернулся в дом, некоторое время порезвился в видеоигры, а позже был обнаружен бездыханным в кровати своей мамы Линн. В комнате нашли препараты для снятия боли.

Пришли результаты вскрытия Лэнса Уолдроупа. Официальная причина смерти Лэнса указана как застойная сердечная недостаточность. Результаты также показывают кардиомиопатию, из-за которой сердцу труднее перекачивать кровь, и патологическое ожирение (он весил 265 килограммов), что стало способствующим фактором.

Лэнс Уолдроуп был винокуром, который всегда был готов вывести рецепты своего самогона на новый уровень.

Шоу "Самогонщики" выходит с 2011 года (11 сезонов) и повествует о жизни подпольных самогонщиков в Кентукки, обоих Каролинах, Теннесси и Виргинии, акцентируясь, в частности, на их способах обойти законы.

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