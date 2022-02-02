Итальянская актриса Моника Витти, которая считалась одной из самых красивых артисток ХХ века, скончалась 2 февраля 2022 года в возрасте 90 лет.

Об этом сообщил ее супруг Роберто Руссо. Его комментарий передал вице-премьер Италии Вальтер Вальтрони на своей странице в Twitter.

Кинодива родилась в Риме в 1931 году. Уже с юности она проявляла артистический талант и принимала участие в любительских спектаклях. Впервые Моника Витти появилась на экране в 1954 году в фильме "Смейся! Смейся! Смейся!", со временем став одной из самых известных итальянских актрис.

Витти являлась разноплановой актрисой, ей хорошо удавались как драматические, так и комедийные роли. Также она восхищала многих мужчин своей красотой - в нее просто невозможно было не влюбиться, ведь она затьмевала других.

Всемирное признание актриса получила после ролей в фильмах культового режиссера Микеланджело Антониони "Приключение" и "Затмение". Также артистка снялась в таких кинороботах, как "Тигры в губной помаде", "Модести блейз", "Танго ревности" и других.

Витти удостоилась наград Берлинского и Венецианского кинофестивалей. Она является обладательницей шести итальянских Золотых глобусов и пяти наград национальной итальянской кинопремии Давид ди Донателло.

Звезда долгое время боролась с болезнью Альцгеймера, из-за которой 20 лет не появлялась на публике. Семья звезды кинематографа заботилась о ней и помогала бороться с болезнью.

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