Музыкант, основатель лейбла звукозаписи Megaforce Records, владелец легендарного нью-йоркского музыкального магазина Rock'n Roll Heaven Джон Зазула умер на 70-м году жизни.
Об этом сообщает Variety со ссылкой на представителя продюсера.
Он умер в своем доме во Флориде в окружении родных и друзей. На небесах его ждала любимая жена, которая умерла от рака в январе прошлого года на 69-м году жизни.
Джонни скончался от осложнений редкого невропатического расстройства хронической воспалительной демиелинизирующей полиневропатии (ХВДП), хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и остеопении.
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"Невозможно представить мир без него. Для всех нас, кто знал и любил его! Покойся с миром, папочка, тебя действительно будет очень не хватать, но ты никогда не будешь забыт...!", - заявила его дочь.
В начале 80-х Джон Зазула вместе с женой открыли небольшой независимый музыкальный магазин под названием Rock and Roll Heaven, расположенный на блошином рынке Route 18 в Восточном Брансуике, штат Нью-Джерси.
Магазин Джона быстро сделал его одной из влиятельнейших фигур жанровой сцены Восточного побережья США, поскольку тот не брезговал демо-записями андеграундной метал-сцены, распространяя малодоступные и редкие пленки и импортный винил.
Именно Зазула организовал юной Metallica первый тур - с британцами Raven. А позже огромная легенда мира "тяжелой" музыки издал на своей этикетке и основополагающий дебютного альбома группы Kill 'Em All.
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