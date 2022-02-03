Megaforce Records широко известен тем, что положил начало карьере Metallica, выпустив первые два альбома группы, "Kill 'Em All" 1983 года и "Ride The Lightning" 1984 года.

Музыкант, основатель лейбла звукозаписи Megaforce Records, владелец легендарного нью-йоркского музыкального магазина Rock'n Roll Heaven Джон Зазула умер на 70-м году жизни.

Об этом сообщает Variety со ссылкой на представителя продюсера.

Он умер в своем доме во Флориде в окружении родных и друзей. На небесах его ждала любимая жена, которая умерла от рака в январе прошлого года на 69-м году жизни.

Джонни скончался от осложнений редкого невропатического расстройства хронической воспалительной демиелинизирующей полиневропатии (ХВДП), хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и остеопении.

"Невозможно представить мир без него. Для всех нас, кто знал и любил его! Покойся с миром, папочка, тебя действительно будет очень не хватать, но ты никогда не будешь забыт...!", - заявила его дочь.

В начале 80-х Джон Зазула вместе с женой открыли небольшой независимый музыкальный магазин под названием Rock and Roll Heaven, расположенный на блошином рынке Route 18 в Восточном Брансуике, штат Нью-Джерси.

Магазин Джона быстро сделал его одной из влиятельнейших фигур жанровой сцены Восточного побережья США, поскольку тот не брезговал демо-записями андеграундной метал-сцены, распространяя малодоступные и редкие пленки и импортный винил.

Именно Зазула организовал юной Metallica первый тур - с британцами Raven. А позже огромная легенда мира "тяжелой" музыки издал на своей этикетке и основополагающий дебютного альбома группы Kill 'Em All.

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