Умер актер Паоло Грациози, ему было 82 года, и за свою долгую карьеру он работал с великими мастерами от Марко Беллоккио до Нанни Моретти.

Скончался итальянский актер театра, кино и ТВ Паоло Грациози. Согласно некрологу, который опубликовал Le Repubblica со ссылкой на родных артиста, Грациози погубил коронавирус.

Более того, он боролся и выиграл долгую битву с раком, но в конечном итоге потерпел поражение от ковида.

"Застенчивый, элегантный художник, он всегда был вне всяких схем и моды. На протяжении своей долгой карьеры вы давали нам характеры, всегда наполненные необыкновенной правдой. Прощай, Паоло, приятной поездки", - говорится в сообщении издания.

Его очень любили великие итальянские авторы-режиссеры, от Марко Беллоккьо до Франческо Роси, от Лилианы Кавани до Луиджи Коменчини.

Паоло Грациози родился в Римини 25 января 1940 года. На экранах - с начала 60-х. В портфолио - почти сто проектов: сериал "Ниро Вульф", "Сиятельные трупы" Франческо Роси, вычурный артхаус "Некрополис", "Луи - король-дитя", "Папа Джованны" Пупи Альвати, "Пиноккио" Маттео Гарроне.

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