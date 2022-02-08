В МОЗ назвали количество украинцев, отстраненных от работы из-за непрохождения курса обязательной антикоронавирусной вакцинации
О том, что в нашей стране, к рабочим местам не допустили более 7 тысяч украинцев, трудоустроенных в органах местного самоуправления/коммунальных предприятиях/учреждениях сферы здравоохранения, по причине отказа от прививания от COVID-19, ставшего обязательным в срок до 31-го января, после принятия приказа Министерства здравоохранения, касающегося этого немаловажного процесса, на своей странице в социальной сети Facebook, пишет главный санитарный врач,
В частности, если украинцы, трудоустроенные в вышеуказанных структурах, так и не получили хотя бы первый компонент антикоронавирусной вакцины до 31-го января, их отстранят от работы, без сохранения заработной платы, а также не учтут время вынужденного отпуска в страховой стаж, что повлияет и на размер пенсионных выплат.
На понедельник, 7-е февраля, на работу не пустили 7,531 тысячи украинцев, и подобные малоприятные меры затронули:
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- 4,578 тысячи работников коммунальных предприятий;
- 2,136 тысячи медиков, включая 216 врачей, 764 медсестры/медбрата и 1,155 тысячи человек хозяйственного/административного персонала;
- 817 украинцев, представляющих органы местного самоуправления.
По словам Кузина, сейчас в нашей стране в учреждениях сферы здравоохранения, не исключая коммунальные и государственные, продолжают трудиться не менее 755 тысяч сотрудников, то есть отстранено не более 0,2 процента медицинских специалистов.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Днепропетровской области продолжает расти количество ежесуточно инфицированных COVID-19.
Также ранее мы информировали о том, что в Харькове полицейский избил женщину, отказавшуюся надеть маску.
А до этого наш портал сообщали о том, по каким причинам в Одесской области вымерло целое село.