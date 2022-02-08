В МОЗ назвали количество украинцев, отстраненных от работы из-за непрохождения курса обязательной антикоронавирусной вакцинации

О том, что в нашей стране, к рабочим местам не допустили более 7 тысяч украинцев, трудоустроенных в органах местного самоуправления/коммунальных предприятиях/учреждениях сферы здравоохранения, по причине отказа от прививания от COVID-19, ставшего обязательным в срок до 31-го января, после принятия приказа Министерства здравоохранения, касающегося этого немаловажного процесса, на своей странице в социальной сети Facebook, пишет главный санитарный врач, Игорь Кузин .

В частности, если украинцы, трудоустроенные в вышеуказанных структурах, так и не получили хотя бы первый компонент антикоронавирусной вакцины до 31-го января, их отстранят от работы, без сохранения заработной платы, а также не учтут время вынужденного отпуска в страховой стаж, что повлияет и на размер пенсионных выплат.

На понедельник, 7-е февраля, на работу не пустили 7,531 тысячи украинцев, и подобные малоприятные меры затронули:

4,578 тысячи работников коммунальных предприятий;

2,136 тысячи медиков, включая 216 врачей, 764 медсестры/медбрата и 1,155 тысячи человек хозяйственного/административного персонала;

817 украинцев, представляющих органы местного самоуправления.

По словам Кузина, сейчас в нашей стране в учреждениях сферы здравоохранения, не исключая коммунальные и государственные, продолжают трудиться не менее 755 тысяч сотрудников, то есть отстранено не более 0,2 процента медицинских специалистов.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Днепропетровской области продолжает расти количество ежесуточно инфицированных COVID-19.

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