При устройстве на работу работник и работодатель подписывают контракт, по которому работодатель помимо жилья, должен обеспечивать и обедом.

На работу за границу не против поехать 45,3% украинцев, остальные на заработки уезжать не планируют. При этом многие работодатели приукрашивают действительность. Украинские заробитчане рассказали, о чем умалчивают зарубежные работодатели, принимая на работу.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Часто работодатели обещают, что будут в комнате жить по два-три человека, а живут вдесятером. Если что-то не устраивает, то надо снимать жилье за свой счет. Это дополнительные расходы, которые могут хорошенько ударить по карману.



При устройстве на работу работник и работодатель подписывают контракт, по которому работодатель помимо жилья, должен обеспечивать и обедом. Однако даже на горячие блюда рассчитывать не стоит.

"Комната на десятерых, а на обед бутерброд. Работодатель предоставляет жилье и какое-то питание. Опять же, питание – это не мишленовские звезды. Это простые вещи. Возможно, сандвичи. Оно будет простецкое. Оно будет не всегда вкусное" – предостерегает экспертка рынка труда Татьяна Пашкина.

Напомним, украинец попал в адские условия на заработках в Польше.

Как сообщала Politeka, украинским заробитчанам могут запретить въезд в ЕС.

Также Politeka писала, что в Польше пилот отказался впускать более 30 украинцев на борт.