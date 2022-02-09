На работу за границу не против поехать 45,3% украинцев, остальные на заработки уезжать не планируют. При этом многие работодатели приукрашивают действительность. Украинские заробитчане рассказали, о чем умалчивают зарубежные работодатели, принимая на работу.
Об этом говорится в сюжете "5 канала".
Часто работодатели обещают, что будут в комнате жить по два-три человека, а живут вдесятером. Если что-то не устраивает, то надо снимать жилье за свой счет. Это дополнительные расходы, которые могут хорошенько ударить по карману.
При устройстве на работу работник и работодатель подписывают контракт, по которому работодатель помимо жилья, должен обеспечивать и обедом. Однако даже на горячие блюда рассчитывать не стоит.
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"Комната на десятерых, а на обед бутерброд. Работодатель предоставляет жилье и какое-то питание. Опять же, питание – это не мишленовские звезды. Это простые вещи. Возможно, сандвичи. Оно будет простецкое. Оно будет не всегда вкусное" – предостерегает экспертка рынка труда Татьяна Пашкина.
Напомним, украинец попал в адские условия на заработках в Польше.
Как сообщала Politeka, украинским заробитчанам могут запретить въезд в ЕС.
Также Politeka писала, что в Польше пилот отказался впускать более 30 украинцев на борт.