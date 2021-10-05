Українці, які їдуть до Польщі, змушені ризикувати здоров'ям і життями заради того, щоб заробити кошти.
Через те, що в Україні люди не можуть знайти роботу з гідною оплатою праці, їм доводиться оббивати пороги зарубіжних фірм, керівники яких навіть не піклуються про безпечні умови.
Свій сумний досвід описав українець Станіслав, який працював у Польщі в травні 2021 року.
Станіслав звернувся в агентство MM Work Force Professional Sp. і його вирішили влаштувати на склад одягу. Але сюрпризи почалися вже в дорозі. Він їхав в автобусі із Запоріжжя до Познані два дні: всередині не було навіть туалету.
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За словами українця, умови проживання в селищі Робаково виявилися пекельними. Більш того, в будинку було багато сусідів, половина яких агресивні і п'яні.
"Мене поселили в цокольний поверх, в кімнату на двох, два ліжка були розташовані близько дуже, розділити не вийде через барний холодильник і двері, все було тісно і душно", - згадує Станіслав.
У житлі сусіди постійно вживали алкоголь і влаштовували бійки. Однієї з таких бійок і став свідком український заробітчанин.
В кімнату до Станіслава підселили іншого робітника. Як виявилося, він був алкоголіком. Всю ніч він не міг знайти телефон, який лежав під подушкою.
"Коли він заспокоївся і сів на моє ліжко, через пару хвилин він її обригав, і тоді я прийняв рішення піти з роботи і шукати іншу роботу. Я спав на холодній підлозі без матраца і ковдри і подушки", - згадує Станіслав.
Він розповів всю цю історію, щоб довірливі українці все перевіряли перед тим, як їхати на заробітки.
Нагадаємо, у Польщі б'ють на сполох через брак українських заробітчан.
Як повідомляла Politeka, у Польщі повідомили, скільки українців переїхало в країну під час карантину.
Також Politeka писала, що у Польщі безвісти пропали жителі Львівщини, рідні просять про допомогу.