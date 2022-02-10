Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Температура ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем на столбиках термометров будет от 4 до 9 градусов тепла. Теплее будет на Прикарпатье, Одесской и Николаевской областях: +10...+11 градусов. Тем временем на востоке – до +3 градусов. В Карпатах – около нуля.
Синоптики предупредили, что в связи с оттепелью и осадками, ожидается повышение уровней воды. Так, 9-12 февраля на реках бассейнов Западного Буга и Припяти на 0,1-0,5 м, местами возможен начальный выход воды на пойму; на р. Припять в створе поста Речица и г. Стоход в создании поста Любешев - дальнейшее затопление поймы (И уровень опасности - желтый).
Также 10-12 февраля на реках бассейна Днестра, Прута и Сирети на 0,2-1,0 м с ослаблением ледовых явлений, ледоходом, без негативных последствий. На отдельных участках рек бассейна Стрыя возможно формирование пробок льда с резким колебанием уровней воды.
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Кроме того, третий уровень опасности объявлен в высокогорье Закарпатской области, в горах Львовской области, где сохраняется значительная снеголавинная опасность.
Погода в Киеве в четверг, 10 февраля, днем буде сухой с переменной облачностью. Температура ночь от +1 до +3 градусов, днем потеплеет до +6…+8 градусов. Ветер западный 5-10 м/с.
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