Погода в Украине в ближайшие сутки будет без особых перемен: днем по всей территории страны будут царить плюсовые температуры, а вот осадки временно прекратятся.

Как рассказала в своем Телеграм-канале синоптик Наталья Диденко, 9 февраля в Украину с северо-запада Европы придут атмосферные фронты, которые будут ответственны за погоду в нашей стране в среду.

Вместе с собой они принесут преимущественно сухую погоду – днем осадков в Украине не ожидается. Небольшой мокрый снег и дождь пройдут ночью только в западных областях, а также местами на востоке. Утром осадки также возможны в северных и части центральных областей – Винницкой, Черкасской и Кропивницкой, а также на крайнем востоке страны и в Крыму.

Ветер будет северо-западным со скоростью 5-12 м/с. Однако временами украинцев будут испытывать на прочность штормовые порывы до 15-20 м/с.

Температура особо не изменится по сравнению с предыдущими днями: по всей стране будет относительно тепло, днем плюсовые температуры установятся по всей территориии Украины за исключением крайнего востока.

Ночью в среднем по Украине ожидается от -3 до +1 градуса, а днем – от -1 до +7. Теплее всего будет в западных и южных областях, а холоднее всего – на востоке страны.

Напомним, плюсовые температуры накроют Украину, появился прогноз.

Как сообщала Politeka, Одесситов предупредили о сильном ветре, каких порывов ждать.

Также Politeka писала, что погода в Украине изменится, синоптики предупредили об опасности.