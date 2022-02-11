Выглянувшее из-за туч солнце и потепление местами до +13 градусов напомнят украинцам о скором приближении весны, однако местами ночью сохранятся минусовые температуры.

Об этом в своих прогнозах рассказали синоптик Наталья Диденко и специалисты Укргидрометцентра.

Так, 11 февраля небольшой дождь, местами с мокрым снегом, пройдет в отдельных районах западных и восточных областей, а также на крайнем севере Украины. На остальной территории Украины будет сухо и с переменной облачностью, причем периодически возможны прояснения. В оккупированном Крыму и вовсе ожидается солнечный день.

Ветер будет умеренным с западным и юго-западным направлением.

В некоторых областях местами ночью и утром возможен гололед. Но в целом погода будет стабильной и больше напоминающей весеннюю.

Ночные температуры в среднем по стране будут колебаться от -1 до +3 градусов, а дневные – от +4 до +9 градусов. Теплее всего будет на юге Украины, где днем воздух прогреется до +9…+11 градусов, а местами даже до +13. Самые низкие температуры ожидаются в Карпатах.

Украинцев также предупредили о том, что на выходных в стране немного похолодает, однако о сильных морозах речи не идет.

Напомним, в Киеве сильно загрязнился воздух, превышены три показателя.

Как сообщала Politeka, погода на День влюбленных не порадует теплом, предупреждение синоптиков.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили об опасностях в связи с потеплением.