Об этом в своих прогнозах рассказали синоптик Наталья Диденко и специалисты Укргидрометцентра.
Так, 11 февраля небольшой дождь, местами с мокрым снегом, пройдет в отдельных районах западных и восточных областей, а также на крайнем севере Украины. На остальной территории Украины будет сухо и с переменной облачностью, причем периодически возможны прояснения. В оккупированном Крыму и вовсе ожидается солнечный день.
Ветер будет умеренным с западным и юго-западным направлением.
В некоторых областях местами ночью и утром возможен гололед. Но в целом погода будет стабильной и больше напоминающей весеннюю.
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Ночные температуры в среднем по стране будут колебаться от -1 до +3 градусов, а дневные – от +4 до +9 градусов. Теплее всего будет на юге Украины, где днем воздух прогреется до +9…+11 градусов, а местами даже до +13. Самые низкие температуры ожидаются в Карпатах.
Украинцев также предупредили о том, что на выходных в стране немного похолодает, однако о сильных морозах речи не идет.
Напомним, в Киеве сильно загрязнился воздух, превышены три показателя.
Как сообщала Politeka, погода на День влюбленных не порадует теплом, предупреждение синоптиков.
Также Politeka писала, что украинцев предупредили об опасностях в связи с потеплением.