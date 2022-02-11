Почти везде - солнечно, но возможен и дождь со снегом.

Какие погодные условия ожидаются в Украине в первый выходной день этой недели

О том, что в субботу, 12-го февраля, почти во всех областях нашей страны, прогнозируют солнечную погоду, но кое-где, все же пройдут дожди с мокрым снегом, на своей странице в соцсети Facebook, рассказала блогер и синоптик, Наталья Диденко .

По словам Натальи Диденко, преобладающая территория Украины, в эту субботу, окажется под влиянием сухой воздушной массы, и дождь с мокрым снегом пройдет исключительно над северо-западными и восточными регионами.

Впрочем, в ночь, и утром, 12-го февраля, осадки заденут большинство областей нашей страны, за исключением южной части, а с наступлением дня, снег с дождем сместятся немного восточнее. Днем в центральных и западных областях - от + 2 до + 4 градусов по Цельсию, в северных - от 0 до + 2 градусов по Цельсию, в южных - от + 5 до + 7 градусов по Цельсию, и в восточных - от 0 до + 4 градусов по Цельсию.

Кроме того, практически везде - штормовые порывы северо-западного ветра, силой от 15 до 20 метров в секунду.

В столице Украины, в ночь на субботу, как и утром - все тот же мокрый снег. Температурные значения будут в диапазоне: ночью - от 0 до + 2 градусов по Цельсию, а днем - от + 2 до + 4 градусов по Цельсию, и тоже - шквальные порывы ветра.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, какие чрезвычайно вредные вещества содержатся в воздухе Киева.

Также ранее мы информировали о том, что в ближайшие дни в Одессе потеплеет до + 13 градусов по Цельсию.

А до этого наш портал сообщали о том, чем может быть опасно такое необычное, как для февраля, потепление.