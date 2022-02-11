Какие погодные условия ожидаются в Украине в первый выходной день этой недели
О том, что в субботу, 12-го февраля, почти во всех областях нашей страны, прогнозируют солнечную погоду, но кое-где, все же пройдут дожди с мокрым снегом, на своей странице в соцсети Facebook, рассказала блогер и синоптик,
По словам Натальи Диденко, преобладающая территория Украины, в эту субботу, окажется под влиянием сухой воздушной массы, и дождь с мокрым снегом пройдет исключительно над северо-западными и восточными регионами.
Впрочем, в ночь, и утром, 12-го февраля, осадки заденут большинство областей нашей страны, за исключением южной части, а с наступлением дня, снег с дождем сместятся немного восточнее. Днем в центральных и западных областях - от + 2 до + 4 градусов по Цельсию, в северных - от 0 до + 2 градусов по Цельсию, в южных - от + 5 до + 7 градусов по Цельсию, и в восточных - от 0 до + 4 градусов по Цельсию.
"Понаровская права про деревню": фото Аллы Пугачевой до пластики вызвало ажиотаж
«Я чувствовал себя ненужным»: Рябчук рассказал о конфликте накануне расстрела в Днепре
В гардеробе Дорофеевой появилось прозрачное белье: "Я побывала сегодня в раю..."
Украинец прыгнул в пруд ради эффектных кадров и не выжил: в сети появилось видео
Остались жена и двое малышей: украинец трагически распрощался с жизнью на заработках
Кроме того, практически везде - штормовые порывы северо-западного ветра, силой от 15 до 20 метров в секунду.
В столице Украины, в ночь на субботу, как и утром - все тот же мокрый снег. Температурные значения будут в диапазоне: ночью - от 0 до + 2 градусов по Цельсию, а днем - от + 2 до + 4 градусов по Цельсию, и тоже - шквальные порывы ветра.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, какие чрезвычайно вредные вещества содержатся в воздухе Киева.
Также ранее мы информировали о том, что в ближайшие дни в Одессе потеплеет до + 13 градусов по Цельсию.
А до этого наш портал сообщали о том, чем может быть опасно такое необычное, как для февраля, потепление.