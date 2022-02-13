В воскресенье, 13 февраля, в Украине местами похолодает до -13 градусов, синоптики предупредили о ряде опасных явлений.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

В западных областях температура ночью от -6 -13 градусов, днем прогнозируется +3 +8 градусов.

На севере температура воздуха ночью опустится -5 -9 градусов, днем прогнозируют -1 +2 градусов.

В восточных областях температура воздуха ночью будет колебаться от -5 до -9, а днем -1 +5.

На юге страны столбики термометров ночью покажут -3 -7, а днем +3 +6.

В центральных регионах температура воздуха ночью составит -5 -8 градусов, а днем +2 +6.

13 февраля в западных, северных и восточных областях на дорогах гололедица. Ночью и утром в южных и большинстве центральных областей туман, видимость 200-500 м (И уровень опасности, желтый).

В связи со значительным приростом свежего снега ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень) на высокогорье восточной части Закарпатской области.

Погода в Киеве в воскресенье, 13 февраля, ожидается без осадков. Температур ночью -5... -7, днем +2... +4 градуса. Ветер южный со скоростью 5-10 м/с.

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Как сообщала Politeka, весенняя погода преждевременно порадует украинцев.

Также Politeka писала, что в Киеве сильно загрязнился воздух, превышены три показателя.