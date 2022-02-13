Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.
В западных областях температура ночью от -6 -13 градусов, днем прогнозируется +3 +8 градусов.
На севере температура воздуха ночью опустится -5 -9 градусов, днем прогнозируют -1 +2 градусов.
В восточных областях температура воздуха ночью будет колебаться от -5 до -9, а днем -1 +5.
На юге страны столбики термометров ночью покажут -3 -7, а днем +3 +6.
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В центральных регионах температура воздуха ночью составит -5 -8 градусов, а днем +2 +6.
13 февраля в западных, северных и восточных областях на дорогах гололедица. Ночью и утром в южных и большинстве центральных областей туман, видимость 200-500 м (И уровень опасности, желтый).
В связи со значительным приростом свежего снега ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень) на высокогорье восточной части Закарпатской области.
Погода в Киеве в воскресенье, 13 февраля, ожидается без осадков. Температур ночью -5... -7, днем +2... +4 градуса. Ветер южный со скоростью 5-10 м/с.
Напомним, в Одессе распустились подснежники, кадры: "напомнили чудесную сказку"
Как сообщала Politeka, весенняя погода преждевременно порадует украинцев.
Также Politeka писала, что в Киеве сильно загрязнился воздух, превышены три показателя.