Сын артистки, Максим Тараевский, признался, что серьезные проблемы со здоровьем у матери начались после перенесенного «Омикрона», которым заразилась вся семья.

Легенда советского кино Зинаида Кириенко, сыгравшая роли в 36 фильмах и 11 спектаклях, умерла на 89-м году жизни. Сын Зинаиды Кириенко рассказал о последних днях актрисы. Об этом сообщает портал КП.

Сын артистки, Максим Тараевский, признался, что серьезные проблемы со здоровьем у матери начались после перенесенного «Омикрона», которым заразилась вся семья. Зинаида Кириенко жаловалась на слабость, упадок сил, несмотря на то, что была вакцинированной.

Самочувствие Зинаиды Михайловны резко ухудшилось. Она стала терять сознание и была госпитализирована. В больнице медики диагностировали у Кириенко острое нарушение мозгового кровообращения.

«Она находилась в реанимации, врачи делали все, чтобы ее спасти. И у нас была надежда, что мама выкарабкается, она очень сильная. Утром позвонили из больницы, сказали, что мамы больше нет: не выдержало сердце. Врачи говорят, что все это случилось на фоне ковида. В нем причина смерти», - рассказал Максим Тараевский.



Актриса известна ролями в фильмах «Тихий Дон», «Судьба человека», «Казаки», «Любовь земная», «Два капитана», «Письма к Эльзе», «Любить по-русски 2», «Вдали от Родины», «Господин Великий Новгород» и «Самый медленный поезд».

Напомним, что остановилось сердце иконы кино XX века.

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