Актриса театра и кино Эрлена Осипович, полюбившаяся зрителям по ролям в советских фильмах умерла в день своего 85-летия.

Советская актриса театра и кино Эрлена Осипович скончалась 6 февраля в своей квартире в Москве — в день 85-летия. Тело знаменитости обнаружили ее родственники, которые пришли поздравить ее с юбилеем. Правоохранители провели проверку по факту произошедшего, сообщает РЕН ТВ.

Стала известна предварительная причина смерти звезды советского кино Эрлены Осипович. Признаков насильственной смерти не выявили. Отмечается, что актриса умерла из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Эрлена Антоновна Осипович родилась в 1937 году. Окончила театральное училище имени Щукина. Служила в Московском областном театре драмы, в 1968-1972 - актриса драматического театра Группы советских войск в Германии. После этого она играла в московском Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Ее ценили за умение перевоплощаться в разнообразных персонажей.

Зрителю артистка была наиболее знакома по роли Екатерины Линевой в кинофильме «Опровержение». Также в ее фильмографии числятся картины «Сибирь», «Мертвые души», «Дети солнца» и «Бесконечность».

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