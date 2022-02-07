Советская актриса театра и кино Эрлена Осипович скончалась 6 февраля в своей квартире в Москве — в день 85-летия. Тело знаменитости обнаружили ее родственники, которые пришли поздравить ее с юбилеем. Правоохранители провели проверку по факту произошедшего, сообщает РЕН ТВ.
Стала известна предварительная причина смерти звезды советского кино Эрлены Осипович. Признаков насильственной смерти не выявили. Отмечается, что актриса умерла из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности.
Эрлена Антоновна Осипович родилась в 1937 году. Окончила театральное училище имени Щукина. Служила в Московском областном театре драмы, в 1968-1972 - актриса драматического театра Группы советских войск в Германии. После этого она играла в московском Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Ее ценили за умение перевоплощаться в разнообразных персонажей.
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
"Разорвало пополам": авто с компанией друзей превратилось в гору металла, кадры несчастья
Оборвалась жизнь легендарной актрисы и певицы, врачи оказались бессильны: «Были признаки улучшения, но…»
Победитель "Мастер Шеф" Шинкарев неожиданно покинул Украину, в чем причина: "Нужно торопиться"
Утонувшую на Крещение женщину нашли, жуткие кадры: "тело было в 150 метрах от..."
Зрителю артистка была наиболее знакома по роли Екатерины Линевой в кинофильме «Опровержение». Также в ее фильмографии числятся картины «Сибирь», «Мертвые души», «Дети солнца» и «Бесконечность».
Напомним, что ушел из жизни легенда мира музыки Джон Зазула, рядом были родные и друзья.
Как сообщала Politeka, оборвалась жизнь участника популярного реалити-шоу Лэнса Уолдроупа.
Также Politeka писала, что оборвалась жизнь выдающегося украинца Николая Голованя, рассекречена причина трагедии.