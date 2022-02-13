Участники группы выходили на сцену в одинаковой военной форме, в которой легко угадывались мотивы мундиров времен американской Гражданской войны.

Умер Керри Чейтер, басист и соучредитель хитмейкеров 60-х групы "Gary Puckett & the Union Gap", которая впоследствии записала несколько кантри-хитов и была номинирована на премию Грэмми. Об этом сообщает Deadline.

Канадский рок певец Энди Ким в сети написал слова сочуствия и поддержки близким умершего басиста: "Он был моим самым дорогим другом, и я буду очень, очень скучать по нему. Пожалуйста, помните его и помолитесь за упокой его души".

Он умер 4 февраля в Теннесси. Причина смерти не указана. Чейтер родился 7 августа 1945 года в Ванкувере и к середине 60-х начал играть в местных группах, где его талант быстро заметили и он стал основателем группы "Gary Puckett & the Union Gap".

Участники группы выходили на сцену в одинаковой военной форме, в которой легко угадывались мотивы мундиров времен американской Гражданской войны, и обрели славу практически немедленно - их первые четыре сингла вошли в "горячую дестятку" Billboard: Woman, Woman (4 место), Young Girl и Lady Willpower (оба поднимались до второй строчки топа), Over You (7-е). Пятый и шестой синглы группы тоже зашли в топ.

В 70-х он ушел из групы и начал выступать сольно в жанре кантри, где снискал еще большую славу и был номинирован на ряд престижных премий.

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