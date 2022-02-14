Синоптики сообщили, какой буде погода в День всех влюбленных 14 февраля 2022 года.

Днем в понедельник, 14 февраля, температура воздуха ​​будет держаться на уровне от +3 до +7 градусов, а ночью опустится до -7 градусов. Осадков не предвидится, во всех регионах страны ожидается переменная облачность, сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха в Украине на юге – от +5 до +7, на востоке – от +2 до +4, в центре – от +4 до +6, на севере – от +2 до +5, на западе – от + 4 до +8 градусов.

Теплее всего будет в Ивано-Франковской и Львовской областях, где днем воздух прогреется до +8. А холоднее всего будет в Сумской и Харьковской областях, где днем не ожидают выше +4.

Ветер прогнозируют южно-западный со скоростью 5-10 м/с во всех регионах Украины.

В целом основном синоптики оценивают условия 14 февраля как благоприятные, предупреждений об опасных погодных условиях не сообщалось.

В Киеве в понедельник, 14 февраля, ожидается переменная облачность. Столбики термометров днем покажут +4… +6, а ночью опустятся до -2… -4.

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Как сообщала Politeka, весенняя погода преждевременно порадует украинцев.

Также Politeka писала, что в Киеве сильно загрязнился воздух, превышены три показателя.