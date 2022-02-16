Погода в Украине в среду, 16 февраля, будет теплой, но в ряд областей придут осадки.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Так, 16 февраля дожди с мокрым снегом ожидаются на Западе страны – во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Облачная погода ожидается в Полтавской, Днепроперровской, Кировоградской и Винницкой областях. В остальных регионах будет облачно с прояснениями.

Также синоптики предупреждают, что на северо-востоке и в Карпатах ночью и утром 16 февраля на дорогах местами гололедица.

Температура воздуха на Западе составит +6...+8 градусов. Несколько прохладнее будет на Востоке +3...+5 градусов. На Севере днем ожидают +4...+6 градусов. Традиционно теплее будет на Юге – вплоть до +6...+8 градусов.

В Киеве 16 февраля ожидается переменная облачность, а вот осадков не предвидится. Температура днем составит +3… +5 градусов, ночью столбики термометров опустятся до отметок -2… -4 градуса. Ветер южный со скоростью 5-10 м/с.

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