Зима в Украине продолжит мучить температурными качелями и резкой сменой погоды, украинцы снова столкнутся с заморозками и потеплением всего за один день.

Как пишет Politeka.net, в Укргидрометцентре обновили прогноз на 15 февраля. Во вторник Украину ждет очень нестабильная погода. Днем во многих областях сильно потеплеет, но ночью на страну обрушатся заморозки.

Теплее всего будет на Западе. Днем температура там поднимется до 5-7 градусов, а во Львовской области столбики термометра прогреются до 7-9 градусов. Ночью там ожидается небольшой минус – около -3..-5 градусов.

В центральных регионах будет 4-7 градусов, а ночью – около -4..-6. На пару градусов теплее будет в южных областях. Ночью там тоже будет теплее – до -4..-5 градусов.

Самые серьезные заморозки ждут жителей восточных регионов. Там ночью температура опустится до -10..-12 градусов. При этом днем будет около 5-7 градусов с плюсовой отметкой.

Добавим, что осадки во вторник ожидаются только в Закарпатской области.

Напомним, что украинцев предупредили о трудных погодных условиях: к чему готовиться.

Как ранее сообщала Politeka, антициклон Ingo потреплет нервы украинцам: "от -15 до +7 ..".

Также Politeka писала, что погода резко изменится, названы области, где сильно испортится погода.