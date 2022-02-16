11-летняя Соломия со Львова заболела COVID-19. Отмечается, что болезнь она перенесла в легкой форме, из симптомов была только потеря обоняния и вкуса. Однако, через несколько недель у нее начались серьезные побочки. Об этом сообщают в детской больнице Первого медобъединения Львова.
Так, у Соломии появилась сильная головная боль, онемение и слабость в ногах и руках. Также девочка не могла держать даже вилку.
Врачи госпитализировали девочку сразу в реанимацию детской больницы, где она провела две недели. У нее обнаружили воспалительное инфекционное заболевание спинного мозга, во время которого молниеносно поражаются двигательная и чувствительная способность.
Коронавирус запустил ложную работу иммунной системы и она начала воспринимать клетки спинного мозга как чужеродные, атакуя свой же организм.
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Состояние девочки удалось стабилизировать, две недели она пробыла в реанимации и месяц в неврологическом отделении. Ребенку пришлось заново учиться сидеть и ходить.
К счастью болезнь отступила, развитие осложнения приостановлено, а подвижность вернулась.
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