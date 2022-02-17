В ближайшее время ожидается целый ряд опасных погодных явлений, поэтому стоит быть очень осторожными.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Днем в четверг, 17 февраля температура воздуха прогреется до +9, а в южной части +14 градусов. Температура ночью 0... +5 градусов, днем +4... +9, в южной части +10... +14 градусов тепла.

Синоптики предупреждают, что февраля ночью в западной части, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с (И уровень опасности, желтый).

На Киевщине и в столице днем порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Ночью и утром 17 февраля ожидается туман, видимость 200-500 м (И уровень опасности, желтый). В ГСЧС предупреждают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Также 17 февраля, в связи с осадками и оттепелью, в высокогорье Закарпатской области, в горах Львовской и Черновицкой областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в горах Ивано-Франковской области – высокая снеголавинная опасность (4 уровень).

Кроме того, 17-19 февраля на реках Карпатского региона, в связи с оттепелью и осадками ожидаются повышение уровней воды над уровнями на 8 часов 16 февраля, на горных участках рек будет происходить дальнейшее разрушение ледового покрова, ледоход: на реках бассейнов Прута и Сирета (Ивано-Франковская, Черновицкая обл.); на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.); на реках Закарпатськоі области.

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