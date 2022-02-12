В этом году последнее воскресенье марта выпадет на 27 число. В этот день в 03:00 стрелки часов переведут на час вперед.
Переход на летнее и зимнее время в Украине регулирует постановление Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".
Последние несколько лет регулярно предпринимались попытки отказаться от перевода стрелок часов.
Последняя из них была в 2021 году, когда 3 марта Верховная Рада приняла законопроект "Об исчислении времени в Украине" (№4201) в первом чтении. Этот законопроект предусматривает установку и закрепление на территории Украины единого киевского времени, а также отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов. Однако принять проект закона во втором чтении не смогли и отправила на доработку.
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Отменить перевод часов планируют и в других странах. Еврокомиссия выступает за отмену перехода на зимнее и летнее время с 1996 года. А 2021 год должен был стать последним годом перевода стрелок. Однако процесс затормозился, и дату сдвинули до 2026 года.
Отметим, специалисты обращают внимание, что с переводом часов связаны проблемы со здоровьем. В частности речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, травмах, психических расстройствах, а также заболеваниях, связанные с иммунной системой.
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