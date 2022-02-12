В Украине в последнее воскресенье марта 2022 года переведут часы на летнее время.

В этом году последнее воскресенье марта выпадет на 27 число. В этот день в 03:00 стрелки часов переведут на час вперед.

Переход на летнее и зимнее время в Украине регулирует постановление Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Последние несколько лет регулярно предпринимались попытки отказаться от перевода стрелок часов.

Последняя из них была в 2021 году, когда 3 марта Верховная Рада приняла законопроект "Об исчислении времени в Украине" (№4201) в первом чтении. Этот законопроект предусматривает установку и закрепление на территории Украины единого киевского времени, а также отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов. Однако принять проект закона во втором чтении не смогли и отправила на доработку.

Отменить перевод часов планируют и в других странах. Еврокомиссия выступает за отмену перехода на зимнее и летнее время с 1996 года. А 2021 год должен был стать последним годом перевода стрелок. Однако процесс затормозился, и дату сдвинули до 2026 года.

Отметим, специалисты обращают внимание, что с переводом часов связаны проблемы со здоровьем. В частности речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, травмах, психических расстройствах, а также заболеваниях, связанные с иммунной системой.

Напомним, Нацбанк ужесточил требования к банкам: что ждет украинцев, которые пользуются банковскими картами

Как сообщала Politeka, с 1 марта украинские пенсионеры получат прибавку к выплатам: кто в списке счастливчиков

Также Politeka писала, что какие документы нужны, чтобы получить соцпомощь от государства тем, у кого нет права на пенсию