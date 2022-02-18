В субботу по-прежнему ветрено, но тепло, и с осадками, но в воскресенье ветер утихнет.

Какая погода ожидается в нашей стране на этих выходных

О том, что в эту субботу и воскресенье, 19-го и 20-го февраля, во всех регионах Украины существенно усилится ветер, кое-где выпадет мокрый снег и немного похолодает, на своем аккаунте в соцсети Facebook, с подробностями пишет блогер и синоптик, Наталья Диденко .

В частности, в первый выходной день этой недели будет весьма ветрено - порывы достигнут скорости от 15 до 20 метров в секунду, и только к воскресенью ветер несколько ослабеет.

Днем субботы, дождями, иногда с мокрым снегом, накроет западные, северные и центральные регионы, а к вечеру - Харьковскую область. На прочих территориях Украины - без каких-либо осадков.

Однако с приходом воскресенья, метеоусловия изменятся - осадки выпадут над западной частью нашей страны, а вечером - в южных областях.

Средние температурные значения, в дневное время, как субботы, так и воскресенья - от + 4 до + 9 градусов по Цельсию, но ночью все же незначительно похолодает, и вероятен мокрый снег, а на дорогах еще и гололедица.

В столице Украины, 19-го февраля - дожди в сопровождении мокрого снега, ночью - до - 2 градусов по Цельсию, а днем - от + 5 до + 7 градусов по Цельсию, и тоже гололед на дорогах. Впрочем, в воскресенье осадки прекратятся, и ночью - 0...+ 2 градуса по Цельсию, а днем - до + 6 градусов по Цельсию.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что ветер завалил дерево в центре Днепра, из-за чего поврежден припаркованный автомобиль.

Также ранее мы информировали о том, что в эту пятницу, 18-го февраля, в Одессу "ворвалась" настоящая весенняя погода.

А до этого наш портал сообщали о том, что из-за обильных дождей, в Закарпатской области подтоплены сотни домов.