В некоторых домохозяйствах сорвало шифер и даже снесло антенны телепередач. Из-за продолжительных дождей улицы заливает водой, а дорога под ногами превратилась в месиво из болота.

Недавно Закарпатской области бурлила мощная непогода. В результате сильных дождей и ливней было подтоплено около двух сотен домохозяйств в разных районах. Непогода снова несется на Закарпатье.

Пресс-служба ГСЧС Украины предупреждает о штормовом ветре.

Так, 17 февраля, в Закарпатье объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра. Порывы ветра в Карпатах 25-30 м/с (I уровень опасности, желтый).

Тем временем "Голос Карпат" сообщил, что по селам Закарпатья пронеслись мощные ливни со штормовым ветром. Ненастье не обошло Перечинщину. Сильный ветер поднялся в селах района еще со вчера.

В некоторых домохозяйствах сорвало шифер и даже снесло антенны телепередач. Из-за продолжительных дождей улицы заливает водой, а дорога под ногами превратилась в месиво из болота.

Спасатели пытаются ликвидировать последствия непогоды, в частности откачивают жидкость из зданий, разбирают завалы и освобождают автодороги местного и областного значения для проезда.

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