К "Международному женскому дню", в Украине существенно вырастет стоимость роз

О том, что в нашей стране, с приходом 8-го марта, эксперты обещают рекордный рост цен на розы, заранее ссылаясь на множество неблагоприятных факторов, информирует издание " Gazeta.UA ".

В частности, основными причинами, которые вызовут рост цен на вышеуказанные компоненты популярных букетов, являются увеличение стоимости основных энергоресурсов, проблемы с морской логистикой, что вызвало переход на дорогостоящие авиационные перевозки. Все эти факторы попросту тянут вверх цены на импортированные розы, включая и еще один момент - спрос на эти цветы в текущем году гораздо выше, чем в минувшем.

Кроме того, как считает глава логистической компании "G.R. Agro", Геннадий Опрышко, на росте цен серьезно отразится введенная в прошлый летний сезон, специальная пошлина в 56 процентов, касающаяся импорта срезанной разновидности роз.

Таким образом, "благодаря" еще одному побору, в 56 процентов, плюс рост цен на "голубое топливо", на выходе получаются розы по такой стоимости, которую украинцы еще не видели ранее.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что повышение ренты и падение объемов собственной добычи "голубого топлива", только усилит зависимость Украины от РФ.

Также ранее мы информировали о том, что эскалация конфликта на Донбассе, привела падению курса российского рубля.

А до этого наш портал сообщали о том, что машиностроительная компания из Украины, успешно зашла на внутренний рынок Индии.