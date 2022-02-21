Российский рубль обвалился из-за обострения ситуации на Донбассе, а акции российских компаний значительно упали на фоне слухов о мобилизации в непризнанных республиках.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на «Факты», обострение ситуации на Донбассе, заявления о мобилизации в ОРДЛО, а также слухи о нападении России на Украину повлияли на экономические показатели в РФ.

Как стало известно, рубль показал падение, в результате чего доллар стал стоить 79 рублей, а евро – 89,39 рублей. Также серьезно упала стоимость российских акций. Падение стали фиксировать несколько дней назад. Так, индекс Московской биржи упал на 8,3%, а индекс РТС — на 9,29%. Отмечается, что индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов впервые с 10 ноября 2020 года.

Пострадали также акции российских компаний, таких как «Аэрофлот», «Сбербанк», «Газпром» и «Яндекс». В среднем их стоимость упала на 8-15%.

Эксперты по инвестициям отмечают, что конфликт с Украиной может обвалить российскую экономику. Если эскалация продолжится, рубль может упасть до 85 единиц за доллар. Кроме этого, ударят по экономике западные санкции.

Напомним, что Зеленский и Макрон озвучили важное решение из-за конфликта на Донбассе: что нужно знать.

Как сообщала Politeka, в ОРДЛО мобилизируют несовершеннолетних, начались облавы: украинский омбудсмен рассказала детали.

Также Politeka писала, что в Минобороны заявили, что российских военных на границе с Украиной может стать еще больше.