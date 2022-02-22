Подробнее о погибшем бойце рассказал Obozrevatel со ссылкой на его брата. Так, стало известно имя одного из погибших военных. Им оказался 34-летний Денис Кононенко из Винницкой области. Он был водителем мотопехотной роты ВСУ.
19 февраля Денис попал под вражеский минометный обстрел и получил ранения, несовместимые с жизнью.
«"Русский мир" постучал в мои двери... Убили моего брата... Мир для меня перевернулся. Я держусь, я воин, я не прощу...», - эмоционально написал в своем Фейсбук брат погибшего.
Отмечается, что Денис и Дмитрий были двойняшками и оба воевали на фронте. Сейчас Дмитрий очень тяжело переживает потерю брата.
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За время службы Кононенко прошел три ротации. Он воевал под Авдеевкой и в Песках. На передовую Денис отправился в 2016 году по собственному желанию.
До войны Денис работал почтальоном на «Укрпочте». Бывшие коллеги отзываются о нем, как об исключительно добром человеке, которого любили все.
У Дениса остались 13-летний сын, пожилые родители, брат и сестра.
Похороны бойца пройдут в его родном городе Тульчин.
Напомним, обострение на Донбассе не утихает, что известно о жертвах и раненых.
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