Как сообщается в актуальной сводке ООС, по состоянию на 17 часов на Донбассе зафиксировано 70 случаев нарушения режима огня.

В результате обстрелов погибли двое украинских военнослужащих. Об этом президент Украины Владимир Зеленский упомянул в своей речи во время Мюнхенской конференции. Он рассказал, что у одного из убитых военных осталось три дочки.

«Правда, не знаю как они смогут объяснить свои действия двум убитым и трем раненым сегодня в Украине солдатам. А главное трем девочкам из Киева. Одной 10, второй 6, третий - всего год. Сегодня они остались без отца», - заявил президент.

Также изначально сообщалось о трех раненых украинских военных, однако позже число раненых возросло до четырех. Сейчас всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Всего под обстрелы российско-оккупационных войск попали 35 населенных пунктов на Донбассе.

Также под обстрел попала группа украинских народных депутатов и иностранных журналистов, которые 19 февраля отправились на передовую. Под обстрелом оказался и министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Это произошло в районе пгт Новолуганского. Делегацию эвакуировали в укрытие, никто не пострадал.

Напомним, Зеленский выдвинул жесткие условия странам-участницам Будапештского меморандума.

Как сообщала Politeka, мощный взрыв прогремел на газопроводе в Луганске: подробности и кадры.

Также Politeka писала, что военных РФ на границе Украины может стать еще больше, заявление главы Минобороны.