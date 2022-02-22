Снова станет холоднее, но зима пока не вернется окончательно.

Какие изменения в привычных погодных условиях ожидаются в Украине со среды, 23-го февраля

О том, где в нашей стране выпадет мокрый снег, и в каких областях немного похолодает, на своей странице в социальной сети Facebook, с подробностями рассказала популярный блогер и синоптик, Наталка Диденко.

Если в общем, то с этой среды, в Украину начнет понемногу становиться прохладнее, хотя и незначительно. В темное время суток, средние температурные показатели опустятся до - 1...- 4 градусов по Цельсию, а в Донецкой, Луганской и южных областях, отметки на термометрах покажут не более 0...+ 4 градусов по Цельсию.

С наступлением дня потеплеет, в среднем, до + 3...+ 6 градусов по Цельсию, и самая комфортная температура - в восточных и южных регионах: от + 4 до + 9 градусов по Цельсию. При этом, днем среды, над западными областями нашей страны выпадет снег, переходящий в мокрый, а на прочих территориях - без осадков.

В столице Украины, этот день тоже будет весьма освежающим, и даже холодноватым: в течение дня - от + 3 до + 5 градусов по Цельсию, и без дождя или мокрого снега.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Великобритании, из-за мощного шторма, погибло несколько человек.

Также ранее мы информировали о том, почему жителям Одесчины стоит быть осторожными на дорогах в эту среду, 23-го февраля.

А до этого наш портал сообщали о том, что не так давно, жители Киева могли наблюдать удивительное атмосферное явление.