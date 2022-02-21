В результате мощного шторма Энис, который обрушился на Британию, погибли люди. Кроме того, непогода разрушила инфраструктуру, оставив людей без электроэнергии.
Об этом сообщает Euronews.
Это один из самых сильных ураганов за последние 30 лет. Циклон развился над Ирландией, после чего прошел над частью Соединенного Королевства, затем над северной Францией и странами Бенилюкс, прежде чем отправился в сторону Дании и Германии. В последней из-за урагана был объявлен красный уровень опасности.
Пугачева в платье с сеточкой нескромно показала ноги с близкого ракурса: "Куда вы все это выставляете?"
Дана Балана подловили в одесском ресторане: как выглядит и отдыхает певец в обычной жизни
Пугачева в платье с сеточкой нескромно показала ноги с близкого ракурса: "Куда вы все это выставляете?"
"Мастер Шеф" Мартыновская показала, как выглядела задолго до популярности: "Капец..."
Финалист "Холостячки" с Огневич объявил о важном событии в личной жизни: "Через неделю..."
Сотни рейсов, поездов и паромов были отменены по всей северо-западной Европе. Около 200 тысяч домов в Великобритании остались без света.
В Германии было повреждено более 1000 километров железнодорожных путей, в основном из-за упавших деревьев.
На севере Франции было зарегистрировано около тридцати травм в результате дорожно-транспортных происшествий, связанных с ветром, падениями материалов. Кроме того, около 37 000 домов остались без электричества. В результате мощного урагана погибли 16 человек
Напомним, что дожди и солнце разделят Украину пополам, температура подскочит.
Как сообщала Politeka, дожди снова ворвутся в Украину, погода изменится.
Также Politeka писала, синоптики предупредили об опасности, ветер в Украине никак не уймется.