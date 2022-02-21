Мощный шторм Энис привел к смерти многих людей, десятки тысяч людей остались без крыши над головой.

В результате мощного шторма Энис, который обрушился на Британию, погибли люди. Кроме того, непогода разрушила инфраструктуру, оставив людей без электроэнергии.

Об этом сообщает Euronews.

Tree down in Bude video from Kai Wilson Page pic.twitter.com/nUMFPOzN4X — North Devon News (@NorthDevonNews) February 18, 2022

Это один из самых сильных ураганов за последние 30 лет. Циклон развился над Ирландией, после чего прошел над частью Соединенного Королевства, затем над северной Францией и странами Бенилюкс, прежде чем отправился в сторону Дании и Германии. В последней из-за урагана был объявлен красный уровень опасности.

Сотни рейсов, поездов и паромов были отменены по всей северо-западной Европе. Около 200 тысяч домов в Великобритании остались без света.

В Германии было повреждено более 1000 километров железнодорожных путей, в основном из-за упавших деревьев.

На севере Франции было зарегистрировано около тридцати травм в результате дорожно-транспортных происшествий, связанных с ветром, падениями материалов. Кроме того, около 37 000 домов остались без электричества. В результате мощного урагана погибли 16 человек



Напомним, что дожди и солнце разделят Украину пополам, температура подскочит.

Как сообщала Politeka, дожди снова ворвутся в Украину, погода изменится.

Также Politeka писала, синоптики предупредили об опасности, ветер в Украине никак не уймется.